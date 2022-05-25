Минобороны РФ заявили, что 25 мая якобы эвакуировали из Донбасса 18 927 человек
В Минобороны России заявили, что за день 25 мая якобы эвакуировали из Донбасса 18 927 человек
Об этом сообщили в Telegram-канале министерства обороны РФ.
Русские называют 18 927 "цифрой дня".
"18 927 человек эвакуированы в Россию из опасных районов Украины, "Л/ДНР" в течение дня", - написали россияне.
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22 мая в Мариуполе оккупанты ввели одноразовые пропуска для передвижения по городу, на получение которых нужно записываться в очередь.
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В Мариуполе кадыровцы задерживают автомобили, раздевают и избивают людей , мэрия призывает горожан не эвакуироваться самостоятельно.
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