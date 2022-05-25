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Главная война с Россией Минобороны РФ заявили, что 25 мая якобы эвакуировали из Донбасса 18 927 человек

Минобороны РФ заявили, что 25 мая якобы эвакуировали из Донбасса 18 927 человек

25 мая, 2022 среда
23:04
война с Россией

В Минобороны России заявили, что за день 25 мая якобы эвакуировали из Донбасса 18 927 человек

Об этом сообщили в Telegram-канале министерства обороны РФ.

Русские называют 18 927 "цифрой дня".

"18 927 человек эвакуированы в Россию из опасных районов Украины, "Л/ДНР" в течение дня", - написали россияне.

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