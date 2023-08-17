Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны ISW.

Таким образом правительство РФ грозится прекратить военно-техническую и материальную поддержку некоторым странам Африки, если их руководство продолжит использовать действующие связи с компанией Вагнера.

По данным источников, минобороны России уже предъявило властям Буркина-Фасо такого рода ультиматум. Эти утверждения в основном исходят из источников, связанных с наемниками Вагнера, но они совпадают с предварительными оценками ISW о том, что Кремль стремится уничтожить или реструктурировать ЧВК Вагнера в пользу ЧВК, контролируемых минобороны России.

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников уже на подходе к Москве и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

На это финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.

Евгений Пригожин был замечен на форуме "Россия - Африка" 27 июля - это первое публичное появление финансиста ЧВК Вагнера после мятежа.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .