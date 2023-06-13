Минобороны РФ запретило использование артиллеристами снарядов 2023 года, они оказались бракованными
Российское минобороны запретило использовать артиллеристам на Брянщине боеприпасы изготовленные в 2023 году из-за обнаруженных партий некачественных снарядов
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
Подполье рассказало, что артиллеристам оперативной группы Брянск запрещено стрелять некоторыми снарядами.
"Артиллеристам запретили использование 122-мм и 152-мм боеприпасов 2023 года выпуска", – говорится в заявлении.
Сообщается, что причиной тому стала партия некачественных боеприпасов, поскольку отмечаются их постоянные взрывы в стволах.
Органы ФСБ и военной контрразведки ведут следствие – есть подозрение в масштабной коррупционной схеме топ-чиновников министерства обороны РФ.
- В то же время 12 июня Сопротивление писало , что российские войска переместили в Брянскую область береговые ракетные комплексы "Бал", чтобы обстреливать мирные украинские населенные пункты.
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