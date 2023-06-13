Об этом информирует Центр национального сопротивления .

Подполье рассказало, что артиллеристам оперативной группы Брянск запрещено стрелять некоторыми снарядами.

"Артиллеристам запретили использование 122-мм и 152-мм боеприпасов 2023 года выпуска", – говорится в заявлении.

Сообщается, что причиной тому стала партия некачественных боеприпасов, поскольку отмечаются их постоянные взрывы в стволах.

Органы ФСБ и военной контрразведки ведут следствие – есть подозрение в масштабной коррупционной схеме топ-чиновников министерства обороны РФ.