Об этом сообщает телеграмм-канал "Можем объяснить".

Министерство обороны России закрыло комментарии на своих официальных страницах в ВК и ОК. Это произошло после массового недовольства пользователей в связи с контрнаступлением ВСУ под Харьковом и взятием Балаклеи.

Сначала администраторы группы Минобороны в ВК удаляли комментарии о Балаклее, но утром в пятницу просто закрыли возможность обсуждения. Аналогично было сделано и в "Одноклассниках". Однако пользователи продолжают задавать вопросы министерству обороны на официальной странице Rutube.

9 сентября российские СМИ сообщили , что кафиры объявили эвакуацию из Изюма и Купянска.

9 сентября Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продемонстрировал видео освобождения оккупированных ранее россиянами территорий на Юге Украины . Люди со слезами на глазах встречают украинских воинов, а военные поднимают сине-желтые флаги в освобожденных населенных пунктах.

ДБР приступило к фильтрационным мероприятиям в деоккупированной Балаклее.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что в Харьковской области ВСУ уволили более 30 населенных пунктов

Официальных комментариев от МО РФ нет. Более того, в ежедневной сводке ведомство никак не прокомментировало наступление ВСУ.

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