Минобороны РФ закрыло комментарии своих постов в соцсетях из-за шквала критики в связи с контрнаступлением ВСУ
Комментарии были заблокированы после массового недовольства пользователей в связи с контрнаступлением ВСУ под Харьковом и взятием Балаклеи
Об этом сообщает телеграмм-канал "Можем объяснить".
Министерство обороны России закрыло комментарии на своих официальных страницах в ВК и ОК. Это произошло после массового недовольства пользователей в связи с контрнаступлением ВСУ под Харьковом и взятием Балаклеи.
Сначала администраторы группы Минобороны в ВК удаляли комментарии о Балаклее, но утром в пятницу просто закрыли возможность обсуждения. Аналогично было сделано и в "Одноклассниках". Однако пользователи продолжают задавать вопросы министерству обороны на официальной странице Rutube.
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