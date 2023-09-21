Минобороны РФ вытесняет вагнеровцев из Сирии, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что еще 27 августа Минобороны РФ приказало Вагнеру в Сирии покинуть страну, или присоединиться к вооруженным силам РФ. В настоящее время в стране более 1500 вагнеровцев и еще около 3000 сирийцев работают на ПИК. Российские военные блоггеры заявляли, что наемникам выгоднее передать свои активы Ирану, чем российскому МО.

"Уход Вагнера из Сирии дает Ирану возможность обеспечить постоянное и прибыльное присутствие там. Иран использует территорию центральной сирийской пустыни для передачи оружия и военного оборудования своим прокси через Левант", - отметили аналитики.

Кроме того, Сирия имеет одни из самых известных запасов фосфатов, которые являются ключевым ингредиентом удобрений.