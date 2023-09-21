Минобороны РФ вытесняет вагнеровцев из Сирии, - ISW
Российская частная военная компания Вагнера покидает свои позиции в Сирии. Иран может воспользоваться этим, чтобы расширить свой контроль над регионом
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики пишут, что еще 27 августа Минобороны РФ приказало Вагнеру в Сирии покинуть страну, или присоединиться к вооруженным силам РФ. В настоящее время в стране более 1500 вагнеровцев и еще около 3000 сирийцев работают на ПИК. Российские военные блоггеры заявляли, что наемникам выгоднее передать свои активы Ирану, чем российскому МО.
"Уход Вагнера из Сирии дает Ирану возможность обеспечить постоянное и прибыльное присутствие там. Иран использует территорию центральной сирийской пустыни для передачи оружия и военного оборудования своим прокси через Левант", - отметили аналитики.
Кроме того, Сирия имеет одни из самых известных запасов фосфатов, которые являются ключевым ингредиентом удобрений.
- Минобороны России может использовать форум "Армия-2023" в Москве для принуждения ряда стран к отказу от сотрудничества с ПИК Вагнера и для рекламы подконтрольных минобороны РФ частных военных компаний.
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