Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости Минобороны РФ вытесняет вагнеровцев из Сирии, - ISW

Минобороны РФ вытесняет вагнеровцев из Сирии, - ISW

21 сентября, 2023 четверг
04:06
Новости

Российская частная военная компания Вагнера покидает свои позиции в Сирии. Иран может воспользоваться этим, чтобы расширить свой контроль над регионом

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что еще 27 августа Минобороны РФ приказало Вагнеру в Сирии покинуть страну, или присоединиться к вооруженным силам РФ. В настоящее время в стране более 1500 вагнеровцев и еще около 3000 сирийцев работают на ПИК. Российские военные блоггеры заявляли, что наемникам выгоднее передать свои активы Ирану, чем российскому МО.

"Уход Вагнера из Сирии дает Ирану возможность обеспечить постоянное и прибыльное присутствие там. Иран использует территорию центральной сирийской пустыни для передачи оружия и военного оборудования своим прокси через Левант", - отметили аналитики.

Кроме того, Сирия имеет одни из самых известных запасов фосфатов, которые являются ключевым ингредиентом удобрений.

  • Минобороны России может использовать форум "Армия-2023" в Москве для принуждения ряда стран к отказу от сотрудничества с ПИК Вагнера и для рекламы подконтрольных минобороны РФ частных военных компаний.

Читайте также:
збитий "Шахед"
20 сентября, 2023 среда
Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 17 из 24 "шахедов"
20 сентября, 2023 среда
ВСУ подтвердили поражение командного пункта Черноморского флота РФ под Севастополем
20 сентября, 2023 среда
Глава Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева попала в базу "Миротворец"
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.73
    Покупка 37.73
    Продажа 38.48
  • EUR
    Покупка 40.54
    Продажа 41.49
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
21 сентября
05:29
Конгресc США
Выступление Зеленского в конгрессе США поможет принять новый пакет финансирования для Украины.
05:19
Вживую
В Украине объявили опасность воздушного удара: ракеты двигаются трема групами
03:37
Памятник Щорсу в Киеве хотят исключить из охранного реестра: это ускорит демонтаж
03:09
Байден в ходе встречи с Зеленским может объявить новый пакет военной помощи Украине, - Reuters
02:41
Обновлено
В Крыму массирована воздушная атака: минобороны РФ сообщает о 19 дронах
02:20
Словакия считает приемлемым украинский план экспорта агропродукции
01:52
В 2023 году в РФ зафиксировано рекордное количество авиационных инцидентов, - СМИ
01:24
Зеленский встретился в США с президентом Бразилии да Силвой
00:43
Зеленский в Нью-Йорке встретился с Шольцом, фон дер Ляен и Иоханнисом
00:28
Ryanair
Италия обвиняет Ryanair в злоупотреблении господствующим положением на рынке страны
2023, среда
20 сентября
23:57
Обновлено
Трубин провалился с "Бенфикой", "Бавария" и МЮ забили 7 голов, результаты всех матчей 1 тура ЛЧ
23:53
Зинченко помог "Арсеналу" разбить ПСВ в Лиге чемпионов
23:37
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 сентября
23:10
Матеуш Моравецкий
Польша больше не передает оружие Украине, поскольку вооружается сама, - Моравецкий
22:43
Обновлено
Алиев заявил о "выполнении всех задач" в Карабахе и восстановлении суверенитета Азербайджана, в Ереване вспыхнули протесты
22:10
Россияне из самоходного миномета "Тюльпан" убили четырех человек в Донецкой области
21:43
"Реал" в компенсированное время дожал "Унион" в Лиге чемпионов
21:41
Эксклюзив
Из-за кризиса с Польшей у Украины могут быть проблемы на переговорах по вступлению в ЕС, - нардеп Наливайченко
21:18
Лавров на Совбезе ООН упомянул о территориальных претензиях к Франции и Великобритании
21:05
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
"Зерновой кризис" не должен затмить отношения между Украиной и Польшей. Колонка Сергея Згурца
21:01
Минобороны РФ заявило о гибели своих "миротворцев" в Нагорном Карабахе
20:44
Украина проиграла Польше в отборе на ЧМ по футзалу
20:14
Рамзан Кадыров
В Telegram Кадырова появилось видео с ним, снятое якобы 20 сентября
20:11
На Днепропетровщине из-за российского обстрела без электричества осталась тысяча семей
20:00
РФ заочно приговорила украинского журналиста Муждабаева к 6 годам заключения
20:00
Обзор
Победные новости 574-го дня войны: взрывы под Москвой, в оккупированном Крыму ракетная атака по местам дислокации российской техники
19:39
Дания планирует выкупить нерабочий оружейный завод, чтобы увеличить производство боеприпасов для Украины
19:29
Реформирование ООН и право вето: главное из выступления Зеленского на Совбезе ООН
19:23
По сети распространяют фейковое видео, на котором Зеленскому в Праге якобы свистят и кричат "Ганьба!"
19:22
Минэкономики: украинские аграрии используют уже 120 тыс. га разминированных земель. Это треть от плана
19:04
ВАКС
ВАКС избрал меру пресечения нардепу-"слуге" Марченко, которая выбросила взятку за забор
18:56
ВСУ уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", - Генштаб
18:44
Обновлено
Польша вызвала посла Украины из-за заявления Зеленского в ООН. В МИД раскрыли результаты встречи
18:36
Тренер, выгнавший Малиновского из "Марселя", покинул клуб
18:22
Молдова заявила о готовности вступить в ЕС без оккупированного Приднестровья
18:14
Обновлено
ВСУ подтвердили поражение командного пункта Черноморского флота РФ под Севастополем
18:06
Рамзан Кадыров
"Пока жив, дон": украинская разведка не подтверждает смерть Кадырова
17:59
"Заря" - "Гент": букмекеры обесценили шансы украинцев в стартовом матче Лиги конференций
17:55
Оккупанты обещают увеличенные выплаты за опекунство над украинскими детьми на ВОТ, - Центр нацсопротивления
17:48
БТР, ракеты, пусковые установки: Испания объявила о новом пакете помощи Украине
Больше статей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV