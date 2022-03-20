Минобороны РФ выдвинула ультиматум защитникам Мариуполя, шантажируя гуманитарными коридорами

Об этом сообщает российская служба BBC со ссылкой на заявление начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, информирует Эспрессо.TV .

С 10:00 до 12:00 в понедельник, 21 марта, он предлагает "коридор" для выхода из города украинских военных и иностранных наемников без оружия - в таком случае им гарантируется сохранение жизни. После этого в Мариуполь должны будут пропустить гуманитарные колонны и эвакуировать мирных жителей.

Для спасения гражданских с 10 утра 21 марта россияне предлагают открытые гуманитарные коридоры как в восточном, так и в западном направлениях.

Для сопровождения этой гуманитарной операции "на земле" они якобы пригласили представителей ООН, ОБСЕ и "Красного креста".

Отметим, что с начала вторжения России в Украину, войска РФ беспощадно и ежедневно бомбят мирные кварталы Мариуполя и обстреливают их из разных видов оружия. За это время погибли уже несколько тысяч мирных жителей. Украина сначала требует прекратить обстрелы, разрешить выезд гражданских жителей и доставку гуманитарной помощи. Все мировые лидеры присоединяются к этим требованиям, считая, что такие действия России – это преступление против человечности, террор и шантаж. Российская сторона долгое время отказывалась от этого, однако в последнее время удалось вывезти несколько тысяч мирных жителей.

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