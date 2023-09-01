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Война с Россией: хроника
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Обновлено

Минобороны РФ в очередной раз обвинило Украину в атаке дронов по Белгородской области

1 сентября, 2023 пятница
22:33
Война с Россией

В пятницу, 1 августа, министерство обороны России заявило, что Украина вроде бы запустила беспилотники на территорию РФ. Российская ПВО якобы сбила дроны над Белгородской областью

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в Корочанском районе и Яковлевском городском округе вроде бы сработала система ПВО и уничтожила 2 воздушные цели.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - добавил он.

Ранее о якобы атаке БПЛА сообщало министерство обороны РФ.

"1 сентября около 21.15 по московскому времени российскими средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В министерстве уверяют, что средствами российского ПВО якобы был уничтожен украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

  • У Зеленского заявили , что количество ударов БПЛА по России будет расти, а недавние такие атаки свидетельствуют о том, что война в Украине постепенно переносится на территорию РФ.
Россия
безпілотник
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