Минобороны РФ угрожает нанести удары по Киеву, в частности, по "центрам принятия решений"
Министерство обороны РФ обвинило украинских военных в якобы ударах по территории России и в ответ за такие действия грозит стрелять по Киеву и другим "центрам принятия решений"
Об этом шла речь на брифинге минобороны РФ.
"Видим попытки диверсий и нанесение ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась", – написали кафиры.
- Заметим, что с начала апреля в приграничных с Украиной городах РФ происходят взрывы или фиксируются выстрелы, от которых ничто не получает повреждений. Аналитики доказали, что эти атаки производит именно российское командование, чтобы обвинить украинцев и таким образом оправдать мобилизацию населения.
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