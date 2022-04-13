Об этом шла речь на брифинге минобороны РФ.

"Видим попытки диверсий и нанесение ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась", – написали кафиры.

Заметим, что с начала апреля в приграничных с Украиной городах РФ происходят взрывы или фиксируются выстрелы, от которых ничто не получает повреждений. Аналитики доказали, что эти атаки производит именно российское командование, чтобы обвинить украинцев и таким образом оправдать мобилизацию населения.

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