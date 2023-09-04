Минобороны РФ сообщило о якобы двух сбитых украинских беспилотниках
У России утверждают, что ночью против 4 сентября предотвратили атаку украинских беспилотников
Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.
По версии российского министерства, около часа ночи 4 сентября им удалось предотвратить "попытку киевского режима осуществить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
В ведомстве добавили, что украинские дроны нейтрализовали благодаря средствам российской ПВО. Говорят, вроде бы их уничтожили в воздухе над акваторией Черного моря вблизи временно оккупированного Крымского полуострова, а также над территорией Курской области.
В украинском Минобороны не комментировали эту информацию.
- В ночь на понедельник, 4 сентября, юг Одесской области подвергся атаке вражеских ударных беспилотников
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 40.68Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное