​​​Минобороны РФ сообщило о якобы двух сбитых украинских беспилотниках

Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

По версии российского министерства, около часа ночи 4 сентября им удалось предотвратить "попытку киевского режима осуществить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

В ведомстве добавили, что украинские дроны нейтрализовали благодаря средствам российской ПВО. Говорят, вроде бы их уничтожили в воздухе над акваторией Черного моря вблизи временно оккупированного Крымского полуострова, а также над территорией Курской области.

В украинском Минобороны не комментировали эту информацию.