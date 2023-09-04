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​​​Минобороны РФ сообщило о якобы двух сбитых украинских беспилотниках

4 сентября, 2023 понедельник
05:57
Война с Россией

​​​У России утверждают, что ночью против 4 сентября предотвратили атаку украинских беспилотников

Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

По версии российского министерства, около часа ночи 4 сентября им удалось предотвратить "попытку киевского режима осуществить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

В ведомстве добавили, что украинские дроны нейтрализовали благодаря средствам российской ПВО. Говорят, вроде бы их уничтожили в воздухе над акваторией Черного моря вблизи временно оккупированного Крымского полуострова, а также над территорией Курской области.

В украинском Минобороны не комментировали эту информацию.

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