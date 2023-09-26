Минобороны РФ сообщило о массированной атаке дронов на Белгородскую и Курскую области

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на минобороны РФ.

"Вечером 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью", — говорится в сообщении минобороны России.

Также министерство сообщило о двух сбитых беспилотниках над Курской областью. Впоследствии их количество выросло до четырех.