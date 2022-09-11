Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что министерство обороны России 10 сентября объявило об отводе войск с линии Балаклея - Изюм и ложно представили отступление как "перегруппировку сил" для поддержки усилий на Донецком направлении. Таким образом, повторилось ложное объяснение Кремля по поводу отступления россиян после битвы под Киевом.

В ISW подчеркивают, что минобороны РФ не признало успехи ВСУ в районе Харьковской области основным фактором отступления россиян и утверждало, что российское военное командование за последние три дня осуществляло контролируемый отход из района Балаклея - Изюм. Там добавили, что минобороны России ложно утверждало, что российские войска совершили ряд демонстративных действий и применили артиллерию и авиацию для обеспечения безопасности отвода российских войск.

Эксперты из США пришли к выводу, что эти заявления не имеют отношения к ситуации на месте. А неспособность минобороны РФ признать просчеты в Харьковской области разрушает российское информационное пространство.

В итоге кремлевские телепропагандисты предложили широкий спектр сбивчивых объяснений украинских успехов, начиная от оправданий того, что российские войска воюют против всего Западного блока, до уменьшения важности наземных линий поставок в Купянске.

"Пропагандисты оказались чрезвычайно неорганизованными в своих нарративах: одни подтверждали освобождение определенных городов, а другие опровергали. Приглашенные эксперты также не смогли подтвердить нарративы о том, что украинские успехи не важны для ситуации на Донбассе", - подытожили в ISW.

11 сентября в ISW заявили, что украинские военные за прошедшие пять дней освободили более 3 тыс. квадратных км территории , что больше, чем российским оккупантам удалось захватить с начала апреля.

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