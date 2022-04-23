Минобороны РФ пугает Киев, Харьков, Краматорск, Славянск и Запорожскую АЭС "химическим, бактериологическим и ядерным оружием"

Об этом сообщил представитель Минобороны на брифинге.

Там заявили, что вероятен вариант "провокации на химических и биологических объектах" Харькова и Киева, а также на Запорожской АЭС, оккупированной россиянами с 4 марта.

Цель США, согласно заявлению РФ, якобы состоит в том, чтобы оказывать давление на Индию и Китай и принудить их к введению санкций против России.

Россияне уверяют, что причина для провокации – это якобы их успехи в Украине.