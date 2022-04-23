Минобороны РФ пугает Киев, Харьков, Краматорск, Славянск и Запорожскую АЭС "химическим, бактериологическим и ядерным оружием"
В Минобороны России заявили, что США якобы готовят "провокацию", чтобы обвинить российских военных в том, что они применят в Украине химическое, биологическое или ядерное оружие
Об этом сообщил представитель Минобороны на брифинге.
Там заявили, что вероятен вариант "провокации на химических и биологических объектах" Харькова и Киева, а также на Запорожской АЭС, оккупированной россиянами с 4 марта.
Цель США, согласно заявлению РФ, якобы состоит в том, чтобы оказывать давление на Индию и Китай и принудить их к введению санкций против России.
Россияне уверяют, что причина для провокации – это якобы их успехи в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное