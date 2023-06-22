Об этом информирует Центр нацсопротивления .

"Россияне создали комиссию проверки массовых случаев мародерства со стороны кадыровцев на ТОТ (временно оккупированных территориях, - ред.) и на границе с Украиной", - говорится в заявлении.

Сообщается, что комиссия будет анализировать дела, связанные с мародерством со стороны подразделений "Ахмат", которые запугивают население на временно оккупированных территориях и в Белгородской области РФ.

Ею руководит заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

"Проверка началась только после жалоб населения России, а жалобы населения на ТОТ не принимались во внимание, что свидетельствует об отношении россиян к украинцам", - пишут в ЦНС.