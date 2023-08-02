Об этом сообщает Институт изучения войны.

Отмечается, что Министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых Герасимов 1 августа якобы инспектирует передовой командный пункт на западе Запорожской области и получает брифинг об украинских операциях и российской обороне в этом районе.

"Эта видеозапись является одним из первых публичных появлений Герасимова после восстания ЧВК Вагнера 24 июня, и указывает на то, что Минобороны РФ продолжает показывать роль Герасимова как командующего театром военных действий", - говорится в сообщении.

Ранее некоторые российские источники утверждали, что, по слухам, генерал-полковник Михаил Теплинский сменил Герасимова в должности главного командующего военными действиями в Украине после восстания ЧВК Вагнера. Но в ISW добавили, что аналитики не смогли проверить эти слухи и оценивают, что Герасимов, вероятно, номинально сохранит свой пост в русской армии.