Минобороны РФ продолжает акцентировать внимание на роли Герасимова в войне с Украиной, - ISW
Министерство обороны России продолжает показывать российского генерала Валерия Герасимова как эффективного командующего, управляющего театром военных действий в Украине
Об этом сообщает Институт изучения войны.
Отмечается, что Министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых Герасимов 1 августа якобы инспектирует передовой командный пункт на западе Запорожской области и получает брифинг об украинских операциях и российской обороне в этом районе.
"Эта видеозапись является одним из первых публичных появлений Герасимова после восстания ЧВК Вагнера 24 июня, и указывает на то, что Минобороны РФ продолжает показывать роль Герасимова как командующего театром военных действий", - говорится в сообщении.
Ранее некоторые российские источники утверждали, что, по слухам, генерал-полковник Михаил Теплинский сменил Герасимова в должности главного командующего военными действиями в Украине после восстания ЧВК Вагнера. Но в ISW добавили, что аналитики не смогли проверить эти слухи и оценивают, что Герасимов, вероятно, номинально сохранит свой пост в русской армии.
- Президент России Владимир Путин 9 июля 2023 года уволил генерала Валерия Герасимова от управления российской армией в Украине. Именно его отставки требовал главарь ПИК Вагнера Евгений Пригожин во время своего мятежа.
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