Минобороны РФ признало значительные успехи ВСУ в Харьковской и Херсонской областях

Об этом написал телеграм-канал Агентство Новости, анализируя карты минобороны РФ

Минобороны России на брифинге 4 октября показало карту боевых действий в Украине, из которой можно сделать вывод о выходе российской армии почти со всей территории Харьковской области, которая оставалась под контролем Москвы после масштабного отступления в начале сентября. Кроме того, военное ведомство признало большое отступление к северу от Херсона.

Еще накануне на продемонстрированных во время ежедневного брифинга картах Минобороны контролируемой Россией, показывалась почти вся территория Харьковской области на восточных берегах рек Оскол и Сиверский Донец. Согласно опубликованной во вторник карте, российская армия уже контролирует лишь небольшой участок региона к северо-востоку от Дворечного в сторону российской границы.

Отступление в северной части Херсонской области, зафиксированное на картах Минобороны, оказалось более существенным, чем на картах независимых наблюдателей и пророссийских военных блогеров. Накануне на карте линия фронта проходила в районе поселений Давыдов Брод, Добрянка и Золотая Балка. Во вторник Минобороны показало, что под контролем российской армии находится территория примерно до линии между Давыдовым Бродом и Дудчанами. Таким образом, линия фронта в регионе сместилась к югу примерно на 30 километров.

Напомним, сегодня, 4 октября стало известно об освобождении Давыдова Брода и Большой Александровки в Херсонской области. На Харьковщине ВСУ уволили села Боровская Андреевка и Богуславка.

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