Об этом сообщает телеграмм-канал "Можем объяснить".

Леонид Савин считался пропавшим без вести еще с 14 апреля, когда был подбит крейсер "Москва" Теперь солдат официально признан погибшим, рассказал каналу "Можем объяснить" его брат Владимир Савин.

По его словам, минобороны РФ обещало "помочь разобраться с виновными" в трагедии. Савин рассказывал, что его брата призвали на флот 2 июля 2021, он был срочником и не собирался подписывать контракт.

Также минобороны России сообщило родственникам о смерти 23-летнего Ивана Франтина, служившего на ракетном крейсере "Москва". Об этом каналу "Можем объяснить" рассказала его сестра Светлана Тишкина. После крушения судна он считался пропавшим без вести.

В апреле Тишкина рассказала об исчезновении брата на своей странице в ИК. По ее словам, Иван был призван на службу в июне 2021-го, и после курса молодого бойца по распределению он попал на крейсер "Москва". Он был срочником. По словам девушки, в военной части, где служил Иван, его матери не сообщили никаких подробностей.

Таким образом, Франтин стал уже четвертым матросом из "Москвы", чья гибель подтвердила минобороны РФ. Причем сделало это, когда прошло более 100 дней со дня ликвидации судна. До этого свидетельство о смерти получили родные Леонида Савина – военнослужащего из Алупки, а также Дмитрий Шкребец – отец Егора Шкребца . В апреле МО РФ признало гибель матроса Ивана Вахрушева.

13 апреля украинские военные двумя ракетами "Нептун" попали в российский крейсер "Москва". На нем загорелся пожар, в итоге корабль затонул.

Потопление корабля стало самой большой и потерей российского флота за последние 40 лет и самой дорогой целью , уничтоженной ВСУ.

27 июля стало известно, что на крейсере "Москва", утопленном украинскими ракетами, погиб сын командира дивизии Черноморского флота РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb