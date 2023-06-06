Об этом говорится в проекте постановления минобороны РФ, опубликованном на портале правовых актов России.

В положении о призыве граждан по мобилизации предлагается прописать, что сообщение о повестке от военкомата необходимо разместить в личном кабинете портала госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика, а также направить СМС на номер телефона, указанный на портале госуслуг.

В пояснительной записке к проекту говорится, что такие изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан о мобилизации.