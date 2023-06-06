Минобороны РФ предлагает заменить бумажные повестки для россиян СМС-сообщениями
Министерство обороны РФ предложило извещать россиян о мобилизации посредством СМС-сообщений. Сейчас их информируют через повестки
Об этом говорится в проекте постановления минобороны РФ, опубликованном на портале правовых актов России.
В положении о призыве граждан по мобилизации предлагается прописать, что сообщение о повестке от военкомата необходимо разместить в личном кабинете портала госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика, а также направить СМС на номер телефона, указанный на портале госуслуг.
В пояснительной записке к проекту говорится, что такие изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан о мобилизации.
- 10 мая президент РФ Путин объявил о военных сборах для россиян, находящихся в запасе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.83
Покупка 36.83Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 39.64Продажа 40.48
- Актуальное
- Важное