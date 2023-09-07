Минобороны РФ поставит заключенных на военный учет
Российское министерство обороны хочет регистрировать на учет призывников и военнообязанных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы
Об этом информируют российские пропагандистские СМИ Медуза, ТАСС со ссылкой на подготовленный министерством проект постановления правительства, опубликованный на федеральном портале .
Согласно новым правилам пункт 15 "Положения о военном учете" исключает подпункт, освобождающий от учета сидящих в тюрьмах граждан. Оборонное министерство РФ хочет, чтобы заключенные за преступления должны были регистрироваться на службу без вызова в комиссию. Для них введут "особый реестр".
"Особый военный учет осуществляется исправительными учреждениями уголовно-исполнительной системы и военными комиссариатами по месту нахождения учреждений уголовно-исполнительной системы", – говорится в проекте.
В тюрьмах и колониях будут составлять перечни заключенных, имеющих военный учет, и обновлять их в зависимости от перевода или освобождения осужденных. Эти перечни будут направляться в военные комиссариаты.
Документ предполагает, что раз в год списки "особого военного учета" будут проверяться с документами военкоматов.
Законы вступят в силу после одобрения советом федерации и подписания российским диктатором Владимиром Путиным.
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