Об этом информируют российские пропагандистские СМИ Медуза, ТАСС со ссылкой на подготовленный министерством проект постановления правительства, опубликованный на федеральном портале .

Согласно новым правилам пункт 15 "Положения о военном учете" исключает подпункт, освобождающий от учета сидящих в тюрьмах граждан. Оборонное министерство РФ хочет, чтобы заключенные за преступления должны были регистрироваться на службу без вызова в комиссию. Для них введут "особый реестр".

"Особый военный учет осуществляется исправительными учреждениями уголовно-исполнительной системы и военными комиссариатами по месту нахождения учреждений уголовно-исполнительной системы", – говорится в проекте.

В тюрьмах и колониях будут составлять перечни заключенных, имеющих военный учет, и обновлять их в зависимости от перевода или освобождения осужденных. Эти перечни будут направляться в военные комиссариаты.

Документ предполагает, что раз в год списки "особого военного учета" будут проверяться с документами военкоматов.

Законы вступят в силу после одобрения советом федерации и подписания российским диктатором Владимиром Путиным.