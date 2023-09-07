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Минобороны РФ поставит заключенных на военный учет

7 сентября, 2023 четверг
08:43
Война с Россией

Российское министерство обороны хочет регистрировать на учет призывников и военнообязанных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы

Об этом информируют российские пропагандистские СМИ Медуза, ТАСС со ссылкой на подготовленный министерством проект постановления правительства, опубликованный на федеральном портале .

Согласно новым правилам пункт 15 "Положения о военном учете" исключает подпункт, освобождающий от учета сидящих в тюрьмах граждан. Оборонное министерство РФ хочет, чтобы заключенные за преступления должны были регистрироваться на службу без вызова в комиссию. Для них введут "особый реестр".

"Особый военный учет осуществляется исправительными учреждениями уголовно-исполнительной системы и военными комиссариатами по месту нахождения учреждений уголовно-исполнительной системы", – говорится в проекте.

В тюрьмах и колониях будут составлять перечни заключенных, имеющих военный учет, и обновлять их в зависимости от перевода или освобождения осужденных. Эти перечни будут направляться в военные комиссариаты.

Документ предполагает, что раз в год списки "особого военного учета" будут проверяться с документами военкоматов.

Законы вступят в силу после одобрения советом федерации и подписания российским диктатором Владимиром Путиным.

  • 13 марта британская разведка заявила, что после запрета вербовать заключенных, ЧВК Вагнера начала искать наемников в спортивных центрах и средних школах.
  • Тогда Институт изучения войны предположил, что ЧВК Вагнера рискует потерять большую часть своих наемников-зеков, поскольку у заключенных истекают их шестимесячные военные контракты.
  • 28 июня осужденный россиянин рассказал , как оказался за решеткой и подписал контракт с ЧВК "Шторм z", которая воюет с украинскими воинами. Пленник также заявил об огромных потерях РФ.
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російська армія
мобилизация
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