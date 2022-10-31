Минобороны РФ подтвердило, что оккупанты целились именно в энергетические объекты Украины
В Министерстве обороны России подтвердили утренние ракетные удары по энергосистеме Украины
Об этом сообщил на брифинге 31 октября официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает RT.
"Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины", – заявил представитель Минобороны РФ, добавив, что "все назначенные объекты поражены".
- По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, 31 октября российскими ракетами и дронами было повреждено 18 объектов в 10 регионах. В полиции уточнили, что пострадали 13 человек.
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