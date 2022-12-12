Минобороны РФ планирует "укрепить боевой дух" мобилизованных на войну в Украине баянами и балалайками
Российское министерство обороны объявило сбор музыкальных инструментов для отправки мобилизованным на войну в Украину
Об этом сообщает российская администрация муниципального образования Гагаринское.
Муниципальные власти в Петербурге говорят, что собранные баяны, аккордеоны, губные гармошки, гитары, балалайки будут отправлять на фронт.
В администрации убеждены, что это нужно "для поддержки боевого духа, сплочения, вдохновения на подвиги, морально-психологической разгрузки".
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в России мобилизуют 17-летних ребят и готовятся к предстоящему поражению своих войск в войне против нашей страны.
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