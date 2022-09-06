Минобороны РФ планирует создать еще два бронетанковых завода, один из них в приграничной с Украиной области
При министерстве обороны РФ намерены создать два новых бронетанковых завода в Московской и Ростовской области
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает Интерфакс.
Текст документа, датированный 2 сентября, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Основной целью деятельности учреждений определено "осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в пользу обороны".
Как сообщает "Медуза", 71-й автобронетанковый ремонтный завод появится в Раменском Московской области, 72-й завод – в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. На первом заводе предусмотрено 365 рабочих мест, на втором – 227.
Мишустин поручил министерству обороны в течение двух месяцев назначить руководителей заводов и предоставить в бессрочное пользование земельные участки под предприятия, а через четыре месяца провести регистрацию заводов.
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