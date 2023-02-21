Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В министерстве отмечают, что командование "уделяет приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцам и штурмовым подразделениям".

Ведомство назвало экзальтированными заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам, участвующим в "освобождении Артемовска" в штурмовых отрядах.

Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. Все заявки на боеприпасы для штурмовых подразделений, поданные на февраль, будут обеспечены в ближайшие дни. Минобороны РФ с 25 февраля начнет поставлять штурмовым отрядам и добровольцам говорится в сообщении

Также отмечается, что за прошлый год потребности штурмовых отрядов обеспечены на 140% полученных заявок.

Но добавляют, что попытки внести раскол в механизм взаимодействия между подразделениями российской группировки играют только в пользу врага.

Ответ не заставил себя ждать. На одном из телеграмм-каналов, связывающих с Пригожиным, в голосовом сообщении минобороны РФ обвиняют во лжи и намерении скрыть преступления:

"ПВК Вагнера недополучает 80% боеприпасов от необходимых для выполнения боевых задач, - говорит голос похожий на Пригожина в сообщении. - Поэтому заявление министерства обороны есть не что иное, как просто плевок в сторону ПВК Вагнера с попыткой скрыть свои преступления перед бойцами, которые сегодня совершают подвиг в Бахмуте... Что касается других добровольческих подразделений, в Бахмуте, то их там нет, есть только ПВК Вагнера".

"Боеприпасов нет! - продолжает Пригожин. - Саперные лопатки, да будет вам известно, господа руководство министерства обороны Российской Федерации, до сих пор не поставлены".

Пригожин или человек с очень похожим на него голосом также говорит, что подобными заявлениями минобороны "обманывает русский народ".