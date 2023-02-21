Минобороны РФ ответило на упреки о блокировании поставок боеприпасов для ПВК Вагнера. Пригожин мгновенно отреагировал
Разговоры о нехватке боеприпасов у штурмовых групп ПВК Вагнера совершенно не соответствуют действительности и являются лишь экзальтированными заявлениями
Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
В министерстве отмечают, что командование "уделяет приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцам и штурмовым подразделениям".
Ведомство назвало экзальтированными заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам, участвующим в "освобождении Артемовска" в штурмовых отрядах.
Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. Все заявки на боеприпасы для штурмовых подразделений, поданные на февраль, будут обеспечены в ближайшие дни. Минобороны РФ с 25 февраля начнет поставлять штурмовым отрядам и добровольцам говорится в сообщении
Также отмечается, что за прошлый год потребности штурмовых отрядов обеспечены на 140% полученных заявок.
Но добавляют, что попытки внести раскол в механизм взаимодействия между подразделениями российской группировки играют только в пользу врага.
Ответ не заставил себя ждать. На одном из телеграмм-каналов, связывающих с Пригожиным, в голосовом сообщении минобороны РФ обвиняют во лжи и намерении скрыть преступления:
"ПВК Вагнера недополучает 80% боеприпасов от необходимых для выполнения боевых задач, - говорит голос похожий на Пригожина в сообщении. - Поэтому заявление министерства обороны есть не что иное, как просто плевок в сторону ПВК Вагнера с попыткой скрыть свои преступления перед бойцами, которые сегодня совершают подвиг в Бахмуте... Что касается других добровольческих подразделений, в Бахмуте, то их там нет, есть только ПВК Вагнера".
"Боеприпасов нет! - продолжает Пригожин. - Саперные лопатки, да будет вам известно, господа руководство министерства обороны Российской Федерации, до сих пор не поставлены".
Пригожин или человек с очень похожим на него голосом также говорит, что подобными заявлениями минобороны "обманывает русский народ".
- Отметим, что уже долгое время Пригожин жестко и открыто критикует минобороны РФ, во главе с Шойгу и Герасимовым. Этот конфликт уже перерос в острое противостояние, при котором минобороны имеет более серьезные рычаги влияния. Сначала Шойгу добился отстранения от руководства армией генерала Суровикина, а в течение нескольких недель фактически лишил вагнеровцев поставки боеприпасов под Бахмутом.
- Сегодня, 21 февраля, Пригожин обвинил Шойгу и главу генштаба РФ в госизмене из-за непредоставления боеприпасов ПВК Вагнера.
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