Минобороны РФ: отношения между НАТО и Россией находятся на критически низком уровне

Об этом пишет ТАСС.



"Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе", - заявил Александр Фомин после заседания Совета Россия - НАТО.



Он добавил, что РФ неоднократно предлагала Альянсу принять меры для деэскалации ситуации, но НАТО проигнорировало инициативу.

Напомним, генсек НАТО после переговоров с РФ по Украине заявил, что есть риск нового конфликта в Европе, и отметил важность диалога с Россией.

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