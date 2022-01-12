Минобороны РФ: отношения между НАТО и Россией находятся на критически низком уровне
Заместитель министра обороны РФ заявил, что уровень отношений НАТО и России критически низкий, а Альянс якобы игнорирует предложения по деэскалации положения
Об этом пишет ТАСС.
"Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе", - заявил Александр Фомин после заседания Совета Россия - НАТО.
Он добавил, что РФ неоднократно предлагала Альянсу принять меры для деэскалации ситуации, но НАТО проигнорировало инициативу.
- Напомним, генсек НАТО после переговоров с РФ по Украине заявил, что есть риск нового конфликта в Европе, и отметил важность диалога с Россией.
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