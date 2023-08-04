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Минобороны РФ обвинило ВСУ в атаке морскими дронами на военно-морскую базу в Новороссийске

4 августа, 2023 пятница
07:28
Война с Россией

Утром в пятницу, 4 августа, жители российского города Новороссийски сообщили о взрывах. Минобороны РФ заявило, что Украина якобы атаковала двумя морскими дронами военно-морскую базу в городе.

Об этом сообщили в минобороны России.

Так, в российском ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины ночью якобы атаковали военно-морскую базу в Новороссийске двумя морскими безэкипажными катерами. Эти дроны якобы обнаружили и уничтожили российские корабли, охранявшие внешний рейд базы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пострадавших и разрушений в результате атаки якобы украинских дронов на Новороссийск нет. Также отмечают, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не пострадала, отгрузка нефти продолжается в штатном режиме. В консорциуме добавили, что временно приостановлено движение судов в порту в Новороссийске.

Первая информация о взрывах появилась еще около 01:00. В 05:10 утра его, по данным российских пропагандистских СМИ, слышно в разных районах Новороссийска. Так, жители города сообщали о том, что "видели яркую вспышку над морем и взрывы так, где Каспийский трубопроводный консорциум".

Мир
Украина
Россия
военные силы Украины
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