Об этом сообщили в минобороны России.

Так, в российском ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины ночью якобы атаковали военно-морскую базу в Новороссийске двумя морскими безэкипажными катерами. Эти дроны якобы обнаружили и уничтожили российские корабли, охранявшие внешний рейд базы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пострадавших и разрушений в результате атаки якобы украинских дронов на Новороссийск нет. Также отмечают, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не пострадала, отгрузка нефти продолжается в штатном режиме. В консорциуме добавили, что временно приостановлено движение судов в порту в Новороссийске.

Первая информация о взрывах появилась еще около 01:00. В 05:10 утра его, по данным российских пропагандистских СМИ, слышно в разных районах Новороссийска. Так, жители города сообщали о том, что "видели яркую вспышку над морем и взрывы так, где Каспийский трубопроводный консорциум".