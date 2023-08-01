Минобороны РФ обвинило ВСУ в атаке безэкипажными катерами двух кораблей Черноморского флота
В минобороны РФ обвинили ВСУ в атаке безэкипажными катерами двух кораблей Черноморского флота, находившихся в 340 км от Севастополя
Об этом сообщили в telegram-канале минобороны РФ.
Утверждается, что якобы тремя морскими безэкипажными катерами пытались атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василь Быков", действовавшие в 340 км к юго-западу от Севастополя.
"При отражении атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей", - заявили в российском министерстве.
Также в минобороны РФ уверяют, что корабли "Сергей Котов" и "Василь Быков" Черноморского флота до сих пор продолжают выполнять поставленные задачи. Ведомство отметило, что "Сергей Котов" выполняет "задания по контролю судоходства".
Украинские власти и военное руководство пока не комментировали эти заявления россиян.
- Министерство обороны России заявило , что ночью 30 июля украинские силы якобы совершили атаку по объектам на территории временно оккупированного Крыма, использовав 25 БПЛА.
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