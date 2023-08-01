Об этом сообщили в telegram-канале минобороны РФ.

Утверждается, что якобы тремя морскими безэкипажными катерами пытались атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василь Быков", действовавшие в 340 км к юго-западу от Севастополя.

"При отражении атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей", - заявили в российском министерстве.

Также в минобороны РФ уверяют, что корабли "Сергей Котов" и "Василь Быков" Черноморского флота до сих пор продолжают выполнять поставленные задачи. Ведомство отметило, что "Сергей Котов" выполняет "задания по контролю судоходства".

Украинские власти и военное руководство пока не комментировали эти заявления россиян.