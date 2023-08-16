Минобороны РФ обвинило Украину в якобы атаке дронами по Калужской области

Об этом заявило министерство в telegram.

"Сегодня около 5 утра пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами объектами на территории Калужской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российское ПВО якобы установило и своевременно уничтожило все БПЛА. По данным минобороны, повреждений и пострадавших нет.