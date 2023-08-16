Минобороны РФ обвинило Украину в якобы атаке дронами по Калужской области
В среду, 16 августа, министерство обороны России заявило, что Украина, по их мнению, атаковала тремя беспилотниками объекты в Калужской области РФ
Об этом заявило министерство в telegram.
"Сегодня около 5 утра пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами объектами на территории Калужской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российское ПВО якобы установило и своевременно уничтожило все БПЛА. По данным минобороны, повреждений и пострадавших нет.
- Российские власти заявили , что утром в субботу, 12 августа, в Калужской области сбили беспилотник.
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