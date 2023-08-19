Минобороны РФ обвинило Украину в ракетной атаке по оккупированному Крыму
Министерство обороны России в субботу, 19 августа, заявило, что Украина якобы атаковала временно оккупированный Крым ракетами. В Симферополе вроде бы работало ПВО
Об этом сообщает минобороны РФ и telegram-канал "Крымский ветер".
"Из Симферополя и Перевального сообщают о громком взрыве. Взрыв также слышали в Бахчисарайском районе и Алуште", - написал telegram-канал.
Минобороны РФ заявляет, что ночью 19 августа якобы была попытка атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200 по оккупированному Крыму.
"Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе", - говорится в сообщении.
Также добавили, что пострадавших и разрушений нет.
- Вечером четверга, 17 августа, российские террористы заявили , что якобы отразили атаку украинского морского беспилотника на Черноморский флот.
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