Об этом сообщает минобороны РФ и telegram-канал "Крымский ветер".

"Из Симферополя и Перевального сообщают о громком взрыве. Взрыв также слышали в Бахчисарайском районе и Алуште", - написал telegram-канал.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 19 августа якобы была попытка атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200 по оккупированному Крыму.

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе", - говорится в сообщении.

Также добавили, что пострадавших и разрушений нет.