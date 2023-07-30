Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на Крым 25 беспилотниками
Министерство обороны России заявило, что ночью 30 июля украинские силы якобы совершили атаку по объектам на территории временно оккупированного Крыма, использовав 25 БПЛА.
Об этом сообщает пресс-служба российского минобороны.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью пятью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым", - отметили там.
По словам минобороны РФ, вроде бы 16 украинских БПЛА уничтожили огнем ПВО, а еще 9 - средствами радиоэлектронной борьбы. Не достигнув цели, беспилотники вроде бы упали в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут.
Россияне добавляют, что в результате "прекращенной террористической атаки" пострадавших и разрушений нет.
- В ночь на воскресенье, 30 июля, в столице РФ, а также в Подмосковье якобы прогремели взрывы. Российские власти заявили, что страну атаковали беспилотники, которые якобы удалось сбить средствами ПВО.
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