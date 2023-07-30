Об этом сообщает пресс-служба российского минобороны.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью пятью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым", - отметили там.

По словам минобороны РФ, вроде бы 16 украинских БПЛА уничтожили огнем ПВО, а еще 9 - средствами радиоэлектронной борьбы. Не достигнув цели, беспилотники вроде бы упали в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут.

Россияне добавляют, что в результате "прекращенной террористической атаки" пострадавших и разрушений нет.