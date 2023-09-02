Минобороны РФ обвинило Украину в атаке БПЛА по Белгородской области
В субботу, 2 августа, министерство обороны России в очередной раз заявило о якобы атаке двух беспилотников по территории Белгородской области
Об этом пишет минобороны РФ.
"Утром 2 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что беспилотники перехватили над территорией Белгородской области.
- Утром 2 сентября российское министерство обороны заявило , что в ночь на субботу якобы была совершена очередная атака морскими беспилотниками на Крымский мост.
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