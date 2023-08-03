Об этом сообщает пресс-служба российского минобороны.

"Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

В минобороны РФ заявили, что, мол, средствами ПВО были сбиты шесть украинских беспилотников. В результате вероятной атаки якобы никто не пострадал и нет разрушений.