Минобороны РФ обвинило Украину в атаке беспилотниками по Калужской области
Министерство обороны России сообщило, что ночью, 3 августа, Украина якобы атаковала беспилотниками Калужскую область РФ: заявляют, что, вероятно, были сбиты шесть БПЛА
Об этом сообщает пресс-служба российского минобороны.
"Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
В минобороны РФ заявили, что, мол, средствами ПВО были сбиты шесть украинских беспилотников. В результате вероятной атаки якобы никто не пострадал и нет разрушений.
- В ночь на воскресенье, 30 июля, в столице РФ, а также в Подмосковье якобы прогремели взрывы. Российские власти заявили, что страну атаковали беспилотники, которые якобы удалось сбить средствами ПВО.
- 2 августа оккупанты заявили, что их корабль в Черном море атаковали безэкипажным катером. Российские власти обвиняют Украину.
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