Минобороны РФ обнародовало видео с якобы живым командующим Черноморским флотом, ССО уточняют данные по ликвидации

Видео опубликовано в телеграмме ведомства.

В ролике министр обороны РФ Сергей Шойгу зачитывает вступительное слово, а на его фоне видны командующие российскими морскими силами, среди которых Соколов.

Фото: Минобороны РФ

"РБК" сообщает, что Соколов подключился к совещанию по видеосвязи вместе с командующими другими флотами - Балтийским, Северным и Тихоокеанским, а также Каспийской флотилией.

В свою очередь пропагандистское издание ТАСС отмечает, что сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о гибели командующего Черноморским флотом адмиралом Соколовым.

В Силах Специальных Операций ВСУ отреагировали на видео и заявили, что проверяют информацию о ликвидации российского командующего.

"Как известно, в результате ракетного удара по штабу черноморского флота РФ было уничтожено 34 офицера. Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших командующий ЧФ РФ. Многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел. Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым - наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных о результатах проведенной операции", - говорится в заявлении.