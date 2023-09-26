Минобороны РФ обнародовало видео с якобы живым командующим Черноморским флотом, ССО уточняют данные по ликвидации
Во вторник, 26 сентября, Минобороны РФ обнародовало видео с заседания, на котором якобы присутствовал командующий Черноморским флотом Виктор Соколов - ВСУ заявили о его ликвидации еще 25 сентября. В ССО объявили, что уточняют данные о гибели Соколова
Видео опубликовано в телеграмме ведомства.
В ролике министр обороны РФ Сергей Шойгу зачитывает вступительное слово, а на его фоне видны командующие российскими морскими силами, среди которых Соколов.
Фото: Минобороны РФ
"РБК" сообщает, что Соколов подключился к совещанию по видеосвязи вместе с командующими другими флотами - Балтийским, Северным и Тихоокеанским, а также Каспийской флотилией.
В свою очередь пропагандистское издание ТАСС отмечает, что сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о гибели командующего Черноморским флотом адмиралом Соколовым.
В Силах Специальных Операций ВСУ отреагировали на видео и заявили, что проверяют информацию о ликвидации российского командующего.
"Как известно, в результате ракетного удара по штабу черноморского флота РФ было уничтожено 34 офицера. Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших командующий ЧФ РФ. Многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел. Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым - наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных о результатах проведенной операции", - говорится в заявлении.
- 25 сентября появилась информация , что после поражения штаба Черноморского флота РФ в Севастополе ликвидировано 34 офицера, среди которых командующий флотом Виктор Соколов.
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