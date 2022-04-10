Минобороны РФ обещает "премию" в 300 тыс. рублей за захваченный украинский танк - СМИ

Об этом со ссылкой на документ российского министерства пишет проект "Донбасс Реалии Радио Свобода".



"2 апреля по поручению министра обороны России начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ приказал главнокомандующему Воздушно-космическими силами и командующим группировок войск подать в Генеральный штаб списки военнослужащих, которым единовременно выплатят премии за захват или уничтожение вооружения, военной техники и живой силы Украины" , – говорится в сообщении.



Согласно опубликованному журналистам документу, страна-агрессор обещает оккупантам такие премии за уничтожение:



- самолета – 300 тыс. рублей (111 тыс. грн или $3,7 тыс. по официальному курсу)

- вертолета - 200 тыс. рублей (74 тыс. грн или около $2,5 тыс.)

- танк (захвачен или уничтожен) – 100 тыс. рублей (37 тыс. грн или примерно $1,2 тыс.)

- беспилотника или систем залповано огня – 50 тыс. рублей (18,5 тыс. грн или около $600).



Кроме того, 100 тыс. рублей министерство обещает отличившимся в "уничтожении живой силы".



Напомним, Верховная Рада на законодательном уровне утвердила денежное вознаграждение за добровольно переданное ВСУ пригодную для применения боевую технику государства-агрессора. За самолет или корабль обещают 1 миллион долларов США, за танк – 100 тысяч долларов, а за бронетранспортер – 50 тысяч в американской валюте.



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