Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В сообщении говорится, что по статистике количество заключенных в российских тюрьмах с ноября 2022 года уменьшилось на 6 тысяч, в то время как с сентября по октябрь их количество уменьшилось на 23 тысячи. Отмечается, что именно на этот период пришлась активная деятельность ЧВК Вагнера по вербовке "зеков".

ISW заявляет, что уменьшение количества вербовок может являться показателем того, что Министерство обороны РФ пытается отодвинуть ЧВК Вагнера от дальнейших наступательных действий.

Также на меньшее количество мобилизаций может оказывать влияние плохое физическое состояние большинства российских заключенных.