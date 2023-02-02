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Минобороны РФ может пытаться ограничить участие ЧВК Вагнера в будущих операциях, — ISW

2 февраля, 2023 четверг
23:11
война с Россией ЧВК Вагнера

ЧВК Вагнера снизила темпы вербовки заключенных, аналитики ISW считают, что причиной может быть попытка Минобороны РФ ограничить участие группировки в будущих операциях

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В сообщении говорится, что по статистике количество заключенных в российских тюрьмах с ноября 2022 года уменьшилось на 6 тысяч, в то время как с сентября по октябрь их количество уменьшилось на 23 тысячи. Отмечается, что именно на этот период пришлась активная деятельность ЧВК Вагнера по вербовке "зеков".

ISW заявляет, что уменьшение количества вербовок может являться показателем того, что Министерство обороны РФ пытается отодвинуть ЧВК Вагнера от дальнейших наступательных действий.

Также на меньшее количество мобилизаций может оказывать влияние плохое физическое состояние большинства российских заключенных.

  • Нижняя палата парламента Канады единогласно поддержала постановление о направлении правительства предложения по официальному признанию ПИК Вагнера террористической организацией.
Россия
мобилизация
Вагнергейт
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