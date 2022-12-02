Минобороны РФ купило авиакомпанию Роскосмоса за 1 рубль
Минобороны РФ купило у российской госкорпорации "Роскосмос" 74% акций авиакомпании "Космос" за 1 рубль
Об этом сообщает российское издание "РБК" со ссылкой на гендиректора перевозчика Андрея Панкратова.
"Специальный летный отряд Минобороны приобрел у Роскосмоса 74% акций авиакомпании "Космос" за 1 руб., еще 26% остались в госкорпорации", - говорится в тексте.
В Роскосмосе продажи авиакомпании объяснили снижением загруженности перевозчика из-за "внешнеэкономических факторов".
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