Минобороны РФ купило авиакомпанию Роскосмоса за 1 рубль

Об этом сообщает российское издание "РБК" со ссылкой на гендиректора перевозчика Андрея Панкратова.

"Специальный летный отряд Минобороны приобрел у Роскосмоса 74% акций авиакомпании "Космос" за 1 руб., еще 26% остались в госкорпорации", - говорится в тексте.

В Роскосмосе продажи авиакомпании объяснили снижением загруженности перевозчика из-за "внешнеэкономических факторов".

Напомним, 16 ноября СМИ информировали, что американская корпорация Arconic продала свой бизнес в Российской Федерации стоимостью $230 млн.

2 декабря появилось сообщение с заявлением директора Airbus, что через несколько месяцев компания избавится от зависимости от поставок российского титана.

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