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Минобороны РФ купило авиакомпанию Роскосмоса за 1 рубль

2 декабря, 2022 пятница
09:49
Экономика

Минобороны РФ купило у российской госкорпорации "Роскосмос" 74% акций авиакомпании "Космос" за 1 рубль

Об этом сообщает российское издание "РБК" со ссылкой на гендиректора перевозчика Андрея Панкратова.

"Специальный летный отряд Минобороны приобрел у Роскосмоса 74% акций авиакомпании "Космос" за 1 руб., еще 26% остались в госкорпорации", - говорится в тексте.

В Роскосмосе продажи авиакомпании объяснили снижением загруженности перевозчика из-за "внешнеэкономических факторов".

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