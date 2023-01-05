Минобороны РФ изменяет формат оперативных сводок, чтобы отвлечь внимание от неудач, - ISW
Российское министерство обороны снова изменило риторику и формат своих ежедневных сведений о ситуации на фронте, вероятно, чтобы наполнить информационное пространство сообщениями о незначительных успехах и отвлечь внимание от значительных военных неудач.
Об этом пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW).
Военное ведомство РФ ввело изменения 3 января, увеличив вдвое объем своих предварительных отчетов и сосредоточившись на заявленных ударах по украинским военным объектам, часто не имеющим оперативного значения, а не на своих преимущественно неудачных наземных атаках.
Сводка сосредоточена на небольших населенных пунктах, а информация о нанесенных ударах в них сгруппирована по типу целей, а не по местоположению, что усложняет географическую ориентацию и верификацию данных.
Российские минобороны также посвятили несколько постов в своем телеграмм-канале рассказа о новом ракетоносце "Адмирал Горшков", который вряд ли будет иметь отношение к поддержке российских операций в Украине.
Ведомство ранее пыталось подражать возведению украинского Генштаба в ответ на критику по поводу отсутствия прозрачности в официальном освещении войны после военных неудач России минувшей осенью, отмечает ISW.
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