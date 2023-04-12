Минобороны РФ использует ЧВК Вагнера для захвата Бахмута, чтобы минимизировать потери армии, - ISW
Американские аналитики считают, что российское минобороны использует наемников ЧВК Вагнера для взятия Бахмута, чтобы свести к минимуму потери среди кадровой армии
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Так, в минобороны РФ и финансист группы Вагнера Евгений Пригожин отмечали, что вагнеровцы составляют основную часть войск, стремящихся захватить Бахмут Донецкой области. В то время как неуказанные подразделения ВДВ (воздушно-десантных войск) российской армии обеспечивают поддержку на флангах к северу и югу от города.
Эксперты предполагают, что российские силы ВДВ на флангах, вероятно, нацелены только на удержание флангов, а не на значительные наступательные действия.
"Это свидетельствует о том, что минобороны России намерено использовать группу Вагнера для захвата Бахмута, сводя к минимуму потери среди обычных российских сил, что подтверждает предварительные оценки экспертов ISW о том, что МО стремится использовать боевиков ЧВК для захвата Бахмута, а затем вытеснить их и взять на себя ответственность за победу", – говорится в отчете.
Ключевые выводы ISW:
- Кремль принял закон об использовании инструментов цифрового авторитаризма для повышения эффективности выдачи повесток, а также борьбы с уклонителями
- Небольшая маргинальная группа военных российских блогеров призвала российское правительство отменить законы против дискредитации российских военных
- Оккупанты, по-видимому, удерживают позиции к северо-востоку от Купянска и преуспели в лесном массиве к югу от Кременной
- Российские войска провели наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, а также вдоль линии Авдеевка – Донецк
- Российские войска вели оборонные операции на юге Украины
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Тульской области РФ
Ранее Институт писал, что игнорируя запросы руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, Кремль усиливает свои шаги по дискредитации и подрыву его авторитета в обществе и военных.
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