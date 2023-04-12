Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Так, в минобороны РФ и финансист группы Вагнера Евгений Пригожин отмечали, что вагнеровцы составляют основную часть войск, стремящихся захватить Бахмут Донецкой области. В то время как неуказанные подразделения ВДВ (воздушно-десантных войск) российской армии обеспечивают поддержку на флангах к северу и югу от города.

Эксперты предполагают, что российские силы ВДВ на флангах, вероятно, нацелены только на удержание флангов, а не на значительные наступательные действия.

"Это свидетельствует о том, что минобороны России намерено использовать группу Вагнера для захвата Бахмута, сводя к минимуму потери среди обычных российских сил, что подтверждает предварительные оценки экспертов ISW о том, что МО стремится использовать боевиков ЧВК для захвата Бахмута, а затем вытеснить их и взять на себя ответственность за победу", – говорится в отчете.

Ключевые выводы ISW:

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Ранее Институт писал, что игнорируя запросы руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, Кремль усиливает свои шаги по дискредитации и подрыву его авторитета в обществе и военных.