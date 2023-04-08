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Минобороны РФ анонсировало провокацию с химическим оружием в Сумской области

8 апреля, 2023 суббота
00:52
война с Россией

В министерстве обороны России заявили, что Киев под руководством Офиса президента Украины "готовит провокацию, направленную на дискредитацию РФ на международной арене"

Соответствующее заявление минобороны РФ и российские пропагандистские СМИ распространили незадолго после полуночи 8 апреля.

По версии минобороны России, "киевским режимом спланировано проведение специальной информационной акции". Ее целью будто бы должно быть "отвлечение внимания международной общественности от опубликованных ООН фактов многочисленных военных преступлений, совершенных военнослужащими украинской армии и боевиками националистических формирований".

Как заявили в РФ, акцию готовят в Сумской области. Там в городе Ахтырка якобы подготовили псевдопозицию ВСУ. На них, как утверждают в минобороны России со ссылкой на "несколько надежных источников", планируют доставить из моргов тела и останки погибших украинских военнослужащих, обставив их смерть в результате огневого поражения российскими артиллерийскими боеприпасами, снаряженными отравленными веществами.

"Киевским режимом предусматривается обработка этого участка местности и останков украинских военнослужащих ядовитым веществом. Это позволит приглашенным экспертам из находящихся на территории Украины западных стран задокументировать якобы "применение российскими вооруженными силами" химического оружия", – продолжают описание в минобороны страны-агрессора.

Россияне добавляют, что к этому сценарию также будто бы привлекли спецслужбы Украины. По их версии, спецслужбы должны помочь предоставить провокации большего правдоподобия, поэтому им "поручено подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению химического оружия, а также сфабрикованные наряды на получение специальных боеприпасов для установок".

Все это, считают в минобороны РФ, должно позволить "развернуть в западных СМИ очередную медиакампанию по дискредитации Российской Федерации, в частности, попытаться инициировать заседание Совета Безопасности ООН с соответствующими обвинениями российской стороны".

  • Ранее Россия не раз "анонсировала" теракты, в подготовке которых обвиняла Украину. Иногда после этого сама же наносила ракетные удары или совершала химические атаки в украинских городах. Из недавних таких "анонсов" было заявление о якобы подготовке Киевом провокации с радиоактивными материалами в Приднестровье. Этот фейк опровергало правительство Молдовы
  • Прочитать больше о том, какие фейки по отношению к Украине и не только чуть ли не каждый день распространяет Россия, можно по этой ссылке
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