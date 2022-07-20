Об этом Маляр написала в Facebook.

"Для гражданских лиц во время войны главное информационное правило - о военных действиях, их ходе, последствиях, результатах - первыми говорят военные. Та информация, которая гражданским кажется не очень ценной или очевидной, на самом деле используется врагом", - написала заместитель министра обороны Анна Маляр .

По словам Маляр, не нужно приписывать ВСУ удары по гражданским объектам.

"К примеру, не надо называть виды оружия, из которого ВСУ попадает во вражеские цели. Мы можем это обсуждать, если об этом сообщил Генштаб. Не надо приписывать ВСУ попадание в гражданские цели врага даже если вам очень бы этого хотелось. Наши Вооруженные Силы соблюдают правила и обычаи войны, установленных международным правом", - говорится в сообщении.

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