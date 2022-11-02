Минобороны призвало не распространять фото и данные пленных и пропавших на оккупированных территориях

Об этом пишет заместитель председателя Министерства обороны Украины Анна Маляр.

Украинцев просят не публиковать в соцсетях фото пропавших или пленных украинских воинов в военной форме, с указанием фамилии, имени, отчества и военной должности.

"Такие посты преимущественно сопровождаются подписями типа "Этот человек находится в плену, посмотрите, может, кто-то знает или ищет этого человека" или "Помолитесь за возвращение" и содержат персональные данные военного. Речь идет о дополнительной информации, например о значимости этого лица для общества, его политические взгляды, место службы или предыдущая работа, сведения о составе семьи, о родных и близких и т.д.", - написала Маляр.

Чиновница подчеркнула, что люди на фотографиях, в плену могут для оккупантов быть "гражданскими". Или человек может скрываться на временно оккупированных территориях и искать возможности вернуться. Обнародуя данные и фото такого человека, враг получает ориентир для поисков.

"Помните, что распространение в соцсетях информации о позывных украинских бойцах, воинских частях и местах их дислокации, об обстоятельствах попадания военнослужащих в плен и т.д. несет угрозу не только самим пленным, но и их боевым собратьям", - добавила Маляр.

Чтобы сообщить об исчезновении военного, необходимо обращаться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который действует на базе Главного управления разведки Минобороны Украины.

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