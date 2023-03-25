Минобороны призвало к тишине относительно вероятного контрнаступления ВСУ
Заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что стратегические военные планы могут обнародовать только президент, главнокомандующий Валерий Залужный и министр Алексей Резников
Об этом Анна Маляр написала в телеграме.
"Хорошо, что никто в паблике не обсуждал контрнаступление в Харьковской области до его начала. И была полностью закрыта зона боевых действий для доступа любого, кроме военных.
Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий. Тишина дала военным выиграть время и делать свою работу", - подчеркнула замминистра обороны.
Она напомнила, что обнародовать военные планы и замыслы вправе только президент Владимир Зеленский, главнокомандующий Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников.
"Не надо задавать в эфирах вопросы экспертам – а как же там контрнаступление, не надо писать блоги на эту тему и посты, не надо вообще публично обсуждать военные планы нашей армии. У нас один стратегический план – освободить все наши территории. А детали – это уже военная тайна", - добавила Анна Маляр.
- Напомним, ранее аналитики ISW утвердили, что на фоне провального "большого" наступления российских войск в Украине в информационном пространстве РФ все чаще раздаются фразы о потенциальном масштабном украинском контрнаступлении.
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