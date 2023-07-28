Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев.

"Военная часть А0229 была расформирована в соответствии с директивой министра обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 13.09.2019 года", - отмечено в ответе Минобороны на депутатский запрос Арьева, фото которой он разместил на своей facebook-странице.

Штатное вооружение и военную технику, как отмечено в ответе, в том числе танки Т-80 расформированной воинской части передали "согласно распределению и нарядам Центрального бронетанкового управления ВСУ". В дальнейшем место дислокации этой воинской части не использовалось в пределах потребности ВСУ.

Фото: facebook-страница Владимира Арьева

Депутат подчеркнул, что это была единственная серьезная военная часть, расположенная неподалеку от трассы, по которой в феврале 2022 шли оккупанты.

"Соответствующее распоряжение министра обороны Загороднюка и начальника Генштаба Хомчака было подписано 13 сентября 2019 года, то есть через несколько месяцев после инаугурации Зеленского. Такие вопросы без верховного главнокомандующего не решаются", - прокомментировал Арьев.

Он также напомнил, что уже 4 октября того же года в Житомире на Форуме регионов встретились президент Украины Зеленский и самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко.

"Такая хронология событий позволяет предполагать, что именно Лукашенко настоял на ликвидации наиболее боеспособного подразделения из расположенных неподалеку от границы. В дальнейшем был рост объема поставок битума из Беларуси для Великого строительства и дизеля, в количественном измерении", - считает Арьев.

Тогда Лукашенко пообещал Зеленскому, что у Украины никогда не будет проблем со стороны Беларуси. По мнению Арьева, это подтверждает версию о том, что упомянутую воинскую часть ликвидировали по требованию Минска.

"Через 2,5 года во время вторжения части российской армии уходили из Беларуси именно через Овручский район. Последствия преступных решений 2019 года Украина почувствовала вполне в 2022 году", - добавил депутат.