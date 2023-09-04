Минобороны приняло на вооружение дрон с искусственным интеллектом
ВСУ начали применять дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT. Он самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага, что исключает человеческий фактор
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Дальность полета дрона – 10 км. При этом он может летать даже в ночное время, благодаря оснащению инфракрасной оптикой.
"Система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной) немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски человеческой ошибки, поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы", - рассказали в Минобороны.
"В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона", – добавили там.
В ведомстве отметили, что дрон может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ. Кроме того, он интегрируется во все существующие в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в том числе в систему "Дельта".
- Ранее ГУР показало, как два вражеских вертолета и самолет не смогли поймать украинский дрон .
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