Минобороны приняло на вооружение дрон с искусственным интеллектом

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дальность полета дрона – 10 км. При этом он может летать даже в ночное время, благодаря оснащению инфракрасной оптикой.

"Система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной) немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски человеческой ошибки, поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы", - рассказали в Минобороны.



"В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона", – добавили там.



В ведомстве отметили, что дрон может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ. Кроме того, он интегрируется во все существующие в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в том числе в систему "Дельта".