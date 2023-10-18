Минобороны приняло на вооружение для ВСУ три модификации танков Leopard

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В частности, речь идет о Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5.

Соответствующие приказы подписал министр обороны Рустем Умеров.

"Эти танки Украина получила от западных партнеров, и они эффективно зарекомендовали себя в боях. Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие", - говорится в сообщении Минобороны.

Танки Leopard модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника, уничтожения огневых точек, техники и живой силы врага, а также быстрой организации оборонительных рубежей.