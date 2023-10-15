Минобороны приняло на поставку ВСУ новые образцы военного вертолета и мотоцикла
Приказами Министерства обороны в воскресенье, 15 октября, на поставку Вооруженных Сил Украины приняты многоцелевой вертолет и скоростной мотоцикл
Об этом говорится в сообщении Минобороны.
В частности, на поставку ВСУ приняты образцы военного вертолета ВО 105 Е-4 и мотоцикла KTM 450 ЕХС.
Многоцелевой вертолет ВО 105 Е-4 немецкого производства используется, прежде всего, для наблюдения. Он стал первым легким вертолетом в мире с двумя двигателями и первым, что смог выполнить пилотаж - перевернутые петли. Также на его борту можно транспортировать пассажиров и грузы.
Второй образец военной техники, который теперь появится у украинских военных, – это скоростной мотоцикл KTM 450 ЭХС. Он позволяет транспортировать военнослужащих и легкое вооружение по пересеченной местности.
- Также накануне в Министерстве обороны утвердили образец-эталон специальных наушников для военных Вооруженных Сил, которые будут способствовать защите слуха от взрывов и выстрелов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.61Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное