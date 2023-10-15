Минобороны приняло на поставку ВСУ новые образцы военного вертолета и мотоцикла

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

В частности, на поставку ВСУ приняты образцы военного вертолета ВО 105 Е-4 и мотоцикла KTM 450 ЕХС.



Многоцелевой вертолет ВО 105 Е-4 немецкого производства используется, прежде всего, для наблюдения. Он стал первым легким вертолетом в мире с двумя двигателями и первым, что смог выполнить пилотаж - перевернутые петли. Также на его борту можно транспортировать пассажиров и грузы.

Второй образец военной техники, который теперь появится у украинских военных, – это скоростной мотоцикл KTM 450 ЭХС. Он позволяет транспортировать военнослужащих и легкое вооружение по пересеченной местности.