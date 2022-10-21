Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В министерстве предупреждают, что в последнее время на электронные ящики и в мессенджеры стали поступать письма якобы от пресс-службы Генштаба ВСУ.

"Спам-рассылка писем происходит по адресам, не имеющим никакого отношения к Вооруженным Силам Украины и содержащим вредоносные файлы (вирусы, "трояне" и т.д.). Просим всех быть внимательными и, чтобы не допустить заражения компьютера (смартфона и т.д.). ), внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять его правдивость", - говорится в сообщении.

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