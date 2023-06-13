Об этом сообщает Министерство обороны Украины .

"На войне каждая минута на счету, и мы хотим дать нашим защитникам и защитницам как можно лучшую экипировку для сохранения их жизни и здоровья", - рассказал Шарапов.

Сообщается, что вооруженные силы Украины получили четыре вида модульных бронежилетов, два вида полноразмерных баллистических шлемов и два вида баллистических шлемов с высокой обрезкой.

Они были разработаны по новым военным стандартам, которые разработали Минобороны и Генштаб.

Эти средства индивидуальной защиты прошли всевозможные испытания в воинских частях и были поставлены на обеспечение после устранения всех бюрократических препятствий.

Минобороны уже начало покупать новые и качественные бронежилеты и шлемы по техническим документам, разработанным оборонным ведомством.

"По состоянию на сегодняшний день мы провели процедуру закупки через Prozorro и готовимся к подписанию договоров. Мы хотим привлечь как можно больше производителей и поставщиков этих средств индивидуальной защиты для наших воинов", - добавил замминистра обороны.

Шарапов также сказал, что МОУ занимается поставкой бронежилетов для женщин, бронежилетов с положительной плавучестью и облегченных бронежилетов.