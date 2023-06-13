Минобороны поставило "на вооружение" новые модели бронежилетов и шлемов для украинских защитников
Заместитель министра обороны Денис Шарапов заявил, что военные получили четыре вида модульных бронежилетов, два вида полноразмерных баллистических шлемов и два вида с высокой обрезкой
Об этом сообщает Министерство обороны Украины .
"На войне каждая минута на счету, и мы хотим дать нашим защитникам и защитницам как можно лучшую экипировку для сохранения их жизни и здоровья", - рассказал Шарапов.
Сообщается, что вооруженные силы Украины получили четыре вида модульных бронежилетов, два вида полноразмерных баллистических шлемов и два вида баллистических шлемов с высокой обрезкой.
Они были разработаны по новым военным стандартам, которые разработали Минобороны и Генштаб.
Эти средства индивидуальной защиты прошли всевозможные испытания в воинских частях и были поставлены на обеспечение после устранения всех бюрократических препятствий.
Минобороны уже начало покупать новые и качественные бронежилеты и шлемы по техническим документам, разработанным оборонным ведомством.
"По состоянию на сегодняшний день мы провели процедуру закупки через Prozorro и готовимся к подписанию договоров. Мы хотим привлечь как можно больше производителей и поставщиков этих средств индивидуальной защиты для наших воинов", - добавил замминистра обороны.
Шарапов также сказал, что МОУ занимается поставкой бронежилетов для женщин, бронежилетов с положительной плавучестью и облегченных бронежилетов.
- 7 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о процессе разработки первой летней полевой формы для женщин-военных.
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