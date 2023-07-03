Минобороны пообещало жестко реагировать и привлекать к ответственности военных за недостойное поведение
После информации о случаях недостойного поведения военнослужащих Территориальных центров комплектования и социальной поддержки Минобороны пообещало реагировать
Об этом информирует заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк .
"Все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции. По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные - привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству", - подчеркнул Павлюк.
Заместитель главы Минобороны добавил, что во время проверки работы ТЦК и СП во всех регионах Украины, готовность реагировать на каждый подобный инцидент высока.
Павлюк просит украинцев, которые сталкивались с проблемами во взаимодействии с уполномоченными лицами Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, посылать информацию по номеру 0 800 31 01 79 , по электронной почте [email protected] , или в чат-бот .
Скандалы с работниками военкоматов
В четверг, 22 июня, начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" – "Батальон "Испания" .
По информации журналистов, в конце 2022 Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро. Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.
В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен".
А уже 23 июня лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил о проведении проверок всех территориальных центров комплектования и социальной поддержки в стране. 28 июня стало известно , что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК.
В свою очередь в городе Деражня в Хмельнитчине произошел конфликт между работниками Территориального центра комплектования и местным жителем. По его словам, блогера Андрея Смолия, несмотря на запрет владельца, сотрудники ТЦК ворвались в частный дом и угрожали мужчине сломать ногу.
Вместо этого в Ужгороде работник областного ТЦК в состоянии алкогольного опьянения избил женщину на улице. Пострадавшая обратилась в полицию, но рассказывает, что расследование дела затягивают, а следователь, который им начал заниматься, внезапно ушел в отпуск.
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