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Минобороны пообещало жестко реагировать и привлекать к ответственности военных за недостойное поведение

3 июля, 2023 понедельник
11:44
Общество

После информации о случаях недостойного поведения военнослужащих Территориальных центров комплектования и социальной поддержки Минобороны пообещало реагировать

Об этом информирует заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк .

"Все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции. По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные - привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству", - подчеркнул Павлюк.

Заместитель главы Минобороны добавил, что во время проверки работы ТЦК и СП во всех регионах Украины, готовность реагировать на каждый подобный инцидент высока.

Павлюк просит украинцев, которые сталкивались с проблемами во взаимодействии с уполномоченными лицами Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, посылать информацию по номеру 0 800 31 01 79 , по электронной почте [email protected] , или в чат-бот .

Скандалы с работниками военкоматов

В четверг, 22 июня, начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" – "Батальон "Испания" .

По информации журналистов, в конце 2022 Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро. Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен".

А уже 23 июня лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил о проведении проверок всех территориальных центров комплектования и социальной поддержки в стране. 28 июня стало известно , что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК.

В свою очередь в городе Деражня в Хмельнитчине произошел конфликт между работниками Территориального центра комплектования и местным жителем. По его словам, блогера Андрея Смолия, несмотря на запрет владельца, сотрудники ТЦК ворвались в частный дом и угрожали мужчине сломать ногу.

Вместо этого в Ужгороде работник областного ТЦК в состоянии алкогольного опьянения избил женщину на улице. Пострадавшая обратилась в полицию, но рассказывает, что расследование дела затягивают, а следователь, который им начал заниматься, внезапно ушел в отпуск.

военные силы Украины
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