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Минобороны получило от специмпортера "Прогресс" польские снаряды по завышенным ценам: потери могут составить $1 млрд, - Цензор.НЕТ

27 сентября, 2023 среда
16:33
Экономика

Компания-специмпортер "Прогресс" поставила Министерству обороны Украины снаряды по завышенным на 57% ценам, причинив потери $1 млрд. Их закупили у польской фирмы "Alfa", ранее не выполнившей контракт на поставку снарядов для МО

Об этом идет речь в материале-расследовании Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 27 апреля 2022 "Прогресс" заключила контракт на 122-мм ОФ снаряд с полным зарядом к гаубице Д-30 с ценой 32848,66 за единицу. Контракт выполнили только недавно.

В Департаменте военно-технической политики рассказали, что средняя стоимость за единицу товара по этому контракту в 2022 году оказалась 38293,78, а в 2023-м средняя стоимость за единицу составила 54804,87.

Таким образом, фактически к осени 2022 года украинские поставщики из-за создания конкуренции между собой на рынке закупки вооружения повлекли за собой существенное подорожание отдельных видов вооружения. Только осенью прошлого года Минобороны стало создавать определенные меры предосторожности, чтобы специмпортеры не повышали цены.

Так, с начала полномасштабного вторжения РФ Минобороны заключило 12 соглашений с польской компанией "Alfa", 5 из которых сейчас фоскаржуются в международных судах из-за дебиторской задолженности на 1,7 млрд. Из-за Alfa закупались снаряды и компанией "Прогресс". Впоследствии польская фирма передумала выполнять свои контракты и разорвала соглашение, но продолжила поставлять "Прогрессу".

Ранее журналисты УП выяснили, что польская компания должна была поставлять с апреля 2022 122-мм снаряды с полным зарядом к гаубицам Д-30/2С1 по 760 евро, а "Прогресс" подписала контракт с Минобороны на такие же снаряды по 1195 евро.

"То есть речь шла о поднятии цены на 435 евро (57%) на одном снаряде, законтрактованном, по сути, у той же фирмы в том же месяце апреля. В итоге, контракт с Alfa был выполнен лишь на 10% и компания попросила о расторжении контракта "А компания "Прогресс" с поставкой снарядов по значительно более высоким ценам недавно выполнила свое соглашение", - говорится в статье.

Отмечается, что по состоянию на начало года дебиторская задолженность Alfa составила более 3,5 млрд. грн., а у компании "Прогресс", которая также работала с польской фирмой, - 5,2 млрд. грн.

"Как стало известно Цензор.НЕТ по собственным источникам, по состоянию на 14 сентября дебиторка "Alfa" составила 0,9 млрд грн, "Прогресса" - 2,7 млрд грн. Поскольку исполнения контрактов нет, то, скорее всего, министерство просто продлило компаниям сроки выполнения, как оно часто поступает в таких случаях", - пишет автор.

Alfa является фигурантом производства НАБУ. Ведь, учитывая ранее обнародованные данные по дебиторке, потери Украины на закупках оружия могут составить около $1 млрд.

Скандалы с закупками Минобороны

21 января издание Зеркало недели сообщило, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева. Позже этот скандал получил название "яйца по 17 грн". В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций.

В НАБУ рассказывали , что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие продолжается.

Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. Также был уволен с должности директора департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 400 млн грн залога бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову.

Офис генпрокурора сообщил об оглашении подозрения советнику замминистра обороны, он фигурирует в схеме хищения более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ. Позже министр обороны заявил, что противодействовать взяточничеству внутри Министерства обороны Украиныпоможет антикоррупционный совет, в состав которого войдут представители общественности.

После этого, 8 февраля, тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления, в частности, будет введен механизм общественного контроля.

9 августа СБУ разоблачила чиновника из Минобороны, подозреваемого в присвоении 16 млн грн

Днем позже журналисты опубликовали расследование, согласно которому Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.

25 августа сообщалось , что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа". Тогдашний министр обороны Резников заключил пари с депутатом Радиной и журналистом Ткачем: он уйдет с должности главы МО, если факт поставок летних курток вместо зимних будет доказан. Если же на самом деле было поставлено 180 тысяч зимних курток, а не пожилых, то Радина должен составить мандат, а журналист "Украинской правды" Михаил Ткач - уйти из издания и на три года прекратить работать по специальности.

Журналисты УП провели расследование и обнаружили , что МОУ заключало несколько контрактов на поставку оружия, боеприпасов и снаряжения для военных с польской компанией Alfa, по которым в начале 2023 года фирма имела задолженности перед МОУ более чем на 3,5 млрд грн

1 сентября прокуроры доказали в суде, что Минобороны закупило 1 млн некачественных продуктовых наборов для ВСУ.

Также впоследствии Цензор.НЕТ сообщил , что постановление правительства №335 не повлияло на то, как предприятия получают прибыль от оборонных закупок во время военного положения. Такое разъяснение предоставило Министерство экономики. Поэтому у Госаудитслужбы нет оснований требовать от предприятий возврата прибыли.

Украина
оружие
корупція в Україні
Война с Россией
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