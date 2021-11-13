Минобороны Польши показало, как Беларусь стягивает к границе силовиков

Об этом сообщает Минобороны Польши в Twitter.

В частности, Беларусь наращивает военное присутствие на границе с Польшей в районе пункта пропуска "Брузги – Кузница".

"В район Кузницы прибывает все больше вооруженных представителей белорусских служб", - говорится в сообщении с соответствующим видео.

Представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин сообщил, что среди мигрантов распространяются слухи, будто бы Германия направит на польско-белорусскую границу автобусы, которые должны забрать их. Также отмечается, что белорусские силовики угощают мигрантов алкоголем.

"Авторы этих сплетен рассчитывают, что удастся поощрить мигрантов штурмовать польскую границу. Могут случиться опасные ситуации", - сказал Жарин.

Напомним, 13 ноября пограничная охрана Польши заявила о причастности белорусской армии к провокациям на границе с Польшей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb