Минобороны Польши показало, как Беларусь стягивает к границе силовиков
В Министерстве обороны Польши заявили, что Беларусь увеличивает количество силовиков на границе
Об этом сообщает Минобороны Польши в Twitter.
В частности, Беларусь наращивает военное присутствие на границе с Польшей в районе пункта пропуска "Брузги – Кузница".
"В район Кузницы прибывает все больше вооруженных представителей белорусских служб", - говорится в сообщении с соответствующим видео.
Представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин сообщил, что среди мигрантов распространяются слухи, будто бы Германия направит на польско-белорусскую границу автобусы, которые должны забрать их. Также отмечается, что белорусские силовики угощают мигрантов алкоголем.
"Авторы этих сплетен рассчитывают, что удастся поощрить мигрантов штурмовать польскую границу. Могут случиться опасные ситуации", - сказал Жарин.
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Напомним, 13 ноября пограничная охрана Польши заявила о причастности белорусской армии к провокациям на границе с Польшей.
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