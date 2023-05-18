Минобороны Польши о войне в Украине: "Наблюдаем как минимум конец путинской эпохи"
Война должна завершиться на условиях Украины. Однако уже сейчас очевидно, что мир наблюдает конец эпохи президента России Владимира Путина
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"Российская агрессия, к сожалению, подтвердила старую истину – Кремлю нельзя доверять ни в коем случае. Империалистические тенденции там все еще актуальны и в полной силе", - сказал он и заметил, что война в Украине сплотила польское общество.
"Самым большим и очень положительным сюрпризом стала огромная мобилизация и солидарность нашего общества - то, как мы все приобщились к помощи жертвам войны, это очень вдохновляет", - заявил Блащак и добавил, что Польша также помогает Украине оборудованием, обучением и дипломатически.
"Мы были и являемся голосом Украины на многих важнейших международных форумах", - подчеркнул министр.
На вопрос, когда может закончиться война, Блащак ответил, что победа Украины должна основываться на правах и условиях Украины.
"Это будут решать суверенные власти Украины. И мы будем их в этом поддерживать", - сказал он.
По его словам, "мы наблюдаем как минимум конец путинской эпохи".
- В январе генерал Бен Ходжес говорил, что Украина освободит оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.
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