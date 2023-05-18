Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Российская агрессия, к сожалению, подтвердила старую истину – Кремлю нельзя доверять ни в коем случае. Империалистические тенденции там все еще актуальны и в полной силе", - сказал он и заметил, что война в Украине сплотила польское общество.

"Самым большим и очень положительным сюрпризом стала огромная мобилизация и солидарность нашего общества - то, как мы все приобщились к помощи жертвам войны, это очень вдохновляет", - заявил Блащак и добавил, что Польша также помогает Украине оборудованием, обучением и дипломатически.

"Мы были и являемся голосом Украины на многих важнейших международных форумах", - подчеркнул министр.

На вопрос, когда может закончиться война, Блащак ответил, что победа Украины должна основываться на правах и условиях Украины.

"Это будут решать суверенные власти Украины. И мы будем их в этом поддерживать", - сказал он.

По его словам, "мы наблюдаем как минимум конец путинской эпохи".